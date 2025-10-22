Жители Кубани второй день жалуются на сбой в работе Telegram

Утром пользователи зафиксировали неполадки в приложениях для компьютеров и веб-версии Telegram. Часть кубанцев сообщила о проблемах и в мобильной версии мессенджера.
Как пишет ТАСС со ссылкой на ряд компаний сотовой связи, нестабильная работа сервиса не связана с блокировкой доступа операторами.
Массовые неполадки в работе мессенджеров начались днем 21 октября. Первоначально не функционировали веб-версия и приложение для компьютеров, затем проблемы затронули мобильную программу. Вечером во вторник зарегистрировали очередной сбой в работе сервиса.