NYT: в Лондоне запаниковали из-за угроз терактов ультраправых

Американское издание обратило внимание на статистические данные, предоставленные полицией. Согласно отчетам ведомства, почти 20% всех расследований преступлений, связанных с терроризмом, совершены с участием представителей ультраправых группировок или партий, пишут «Ведомости».
NYT утверждает, что организаторами внутреннего терроризма в стране чаще всего выступают не крупные объединения, а малочисленные ячейки или даже отдельные лица. Радикалы общаются в зашифрованных чатах и там обсуждают планы совершения преступлений. Журналисты привели в пример дело трех мужчин, которые в соцсети продумывали организацию нападения на синагогу или мечеть.
Глава отдела контрразведки национальной службы безопасности Великобритании Ми-5 Кен МакКаллум сообщил газете о «почти рекордном» количестве дел, связанных с терроризмом, фигурантами которых выступают преимущественно одиночки или маленькие группы экстремистов.
Журналисты констатируют, что крайне правый терроризм еще не в состоянии составить конкуренцию преступлениям, которые совершают последователи радикального исламизма, но популярность неонацистских и расистских идеологий в Великобритании растет. За последние несколько лет ультраправые совершили целый ряд нападений.
Старший научный сотрудник Института стратегического диалога Ханна Роуз связала рост последователей ультраправых идей с популяризацией концепции о насильственном заговоре против жителей Британии, которая распространяется в Сети. «Существует транснациональная идея о том, что белая культура находится под угрозой со стороны меньшинств — евреев, мусульман и мигрантов», — объяснила она.
По словам Роуз, в Великобритании с каждым годом увеличивается количество тех, кто верит в заговор против британцев и намерен этому противостоять.