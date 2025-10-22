NYT: в Лондоне запаниковали из-за угроз терактов ультраправых

NYT утверждает, что организаторами внутреннего терроризма в стране чаще всего выступают не крупные объединения, а малочисленные ячейки или даже отдельные лица. Радикалы общаются в зашифрованных чатах и там обсуждают планы совершения преступлений. Журналисты привели в пример дело трех мужчин, которые в соцсети продумывали организацию нападения на синагогу или мечеть.