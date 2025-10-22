Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: в Лондоне запаниковали из-за угроз терактов ультраправых

В Великобритании увеличивается число сторонников ультраправых политических течений, в связи с этим растет вероятность террористических угроз от их представителей. О рисках для британского общества рассказала газета The New York Times (NYT).

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Американское издание обратило внимание на статистические данные, предоставленные полицией. Согласно отчетам ведомства, почти 20% всех расследований преступлений, связанных с терроризмом, совершены с участием представителей ультраправых группировок или партий, пишут «Ведомости».

NYT утверждает, что организаторами внутреннего терроризма в стране чаще всего выступают не крупные объединения, а малочисленные ячейки или даже отдельные лица. Радикалы общаются в зашифрованных чатах и там обсуждают планы совершения преступлений. Журналисты привели в пример дело трех мужчин, которые в соцсети продумывали организацию нападения на синагогу или мечеть.

Глава отдела контрразведки национальной службы безопасности Великобритании Ми-5 Кен МакКаллум сообщил газете о «почти рекордном» количестве дел, связанных с терроризмом, фигурантами которых выступают преимущественно одиночки или маленькие группы экстремистов.

Журналисты констатируют, что крайне правый терроризм еще не в состоянии составить конкуренцию преступлениям, которые совершают последователи радикального исламизма, но популярность неонацистских и расистских идеологий в Великобритании растет. За последние несколько лет ультраправые совершили целый ряд нападений.

Старший научный сотрудник Института стратегического диалога Ханна Роуз связала рост последователей ультраправых идей с популяризацией концепции о насильственном заговоре против жителей Британии, которая распространяется в Сети. «Существует транснациональная идея о том, что белая культура находится под угрозой со стороны меньшинств — евреев, мусульман и мигрантов», — объяснила она.

По словам Роуз, в Великобритании с каждым годом увеличивается количество тех, кто верит в заговор против британцев и намерен этому противостоять.