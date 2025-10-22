Бэби-бум в «Лимпопо»: малыши родились у ланей, капуцинов и гуанако

Первыми порадовали европейские лани: у самки по кличке Лора появился сын. Для Лоры это дебютные роды, но все прошло благополучно, и молодая мама проявляет заботливость. Олененок активно прибавляет в весе и отличается отличным аппетитом. В семействе бурых капуцинов тоже стало на одного малыша больше. Пол новорожденного пока не установлен.
«Первые месяцы жизни бурые капуцины проводят на спине у матери, крепко держась за шерсть. Чтобы определить пол, пришлось бы отлучать детеныша, а такой стресс не нужен ни самке, ни новорожденному. Когда малыш подрастет, он сам начнет покидать спинку мамы, и даст возможность выяснить: самец он или самка», — рассказал директор зоопарка Владимир Герасичкин.
У пары гуанако Афины и Фараона родилась девочка. Сначала отца на время отделили от матери и детеныша ради безопасности. Теперь, когда новорожденная окрепла, вся семья вновь вместе. Малышка очень подвижна, много времени проводит в уличном вольере и даже пытается знакомиться с посетителями, рассказали в пресс-службе «Лимпопо». Это заметно волнует ее маму, которая пока продолжает всячески оберегать дочку.
