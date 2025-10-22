Бэби-бум в «Лимпопо»: малыши родились у ланей, капуцинов и гуанако

У пары гуанако Афины и Фараона родилась девочка. Сначала отца на время отделили от матери и детеныша ради безопасности. Теперь, когда новорожденная окрепла, вся семья вновь вместе. Малышка очень подвижна, много времени проводит в уличном вольере и даже пытается знакомиться с посетителями, рассказали в пресс-службе «Лимпопо». Это заметно волнует ее маму, которая пока продолжает всячески оберегать дочку.