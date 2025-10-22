В Ленобласти прошел финал конкурса «День детского экологического кино»

Финал 12-го конкурса «День детского экологического кино России» состоялся 16 октября в городе Волосово Ленинградской области в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в региональном комитете по обращению с отходами.
На площадке были представлены творческие проекты юных авторов, выполненные в различных жанрах кинематографа: документальные фильмы, художественные ленты и анимационные картины. Участники мероприятия затронули актуальные экологические вопросы, продемонстрировав разнообразие подходов и форматов подачи материала. Каждый из них выразил свой взгляд на проблемы, возникающие в сфере экологии.
Гости могли ознакомиться с разнообразием творческих номеров и узнать секреты мастерства от опытных наставников на специально организованных мастер-классах. Кроме того, все желающие приняли участие в высадке Фестивальной аллеи в городе Волосово.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.