Из-за густого тумана ХК «Северсталь» пока не приехал в Омск на матч сезона КХЛ

В итоге самолет все же прибудет в Омск из Тюмени, но точное время, когда получится это сделать, не называют. Туман в городе уже рассеялся, прилететь в аэропорт имени Карбышева стало возможно, время полета между двумя сибирскими городами совсем небольшое. При желании можно было бы даже успеть на игру в Омск из Тюмени, если выехать оттуда и на поезде, но игроки и тренеры «Северстали» явно вряд ли будут это делать.