Из-за густого тумана ХК «Северсталь» пока не приехал в Омск на матч сезона КХЛ

В гости к «Авангарду» в Омск на матч чемпионата КХЛ пока не смогла попасть «Северсталь», которая летела сюда с выезда на Дальний Восток. Из-за тумана поздней ночью и утром ее самолет был перенаправлен в Тюмень.
О том, что из-за тумана 14 бортов, летевших в Омск, вынуждены были сесть в других городах, и в том числе в Казахстане, «КП Омск» уже сообщала. А о том, что упомянутый нами там же рейс из Владивостока, самолет которого пришлось сажать в Тюмени, и был продолжением выезда «Северстали», уточнил уже Телеграм-канал «Вброс по борту». Сама игра северян и «Авангарда» должна пройти 23 октября, в четверг.
В итоге самолет все же прибудет в Омск из Тюмени, но точное время, когда получится это сделать, не называют. Туман в городе уже рассеялся, прилететь в аэропорт имени Карбышева стало возможно, время полета между двумя сибирскими городами совсем небольшое. При желании можно было бы даже успеть на игру в Омск из Тюмени, если выехать оттуда и на поезде, но игроки и тренеры «Северстали» явно вряд ли будут это делать.
Кстати, «сталевары» во время выезда на Дальний Восток сыграли успешно, «Амур» они победили 3:2 по буллитам, а «Адмирал» 4:1 в основное время.
