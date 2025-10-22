Ричмонд
От 50 тысяч до 2,5 миллиона рублей: такие взятки давали чиновникам строительного надзора в Башкирии

Представителя стройфирмы арестовали за взятки Госжилнадзору Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе арестовали представителя подрядной организации, обвиняемого в даче взяток должностным лицам Государственного комитета Башкирии по жилищному и строительному надзору. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Согласно версии следствия, размер взяток варьировался от 50 тысяч до 2,5 миллиона рублей. Деньги передавались за организацию беспрепятственного подписания и выдачи положительных заключений о соответствии проектной документации построенных и реконструированных объектов капитального строительства. В частности, взятки давались за положительные заключения по соблюдению требований энергетической эффективности и оснащенности объектов приборами учета энергетических ресурсов.

Советский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство следователя и постановил заключить подрядчика под стражу до 12 ноября.

