В Томске создали ИИ-систему для контроля производственной безопасности

Систему с искусственным интеллектом для мониторинга проведения инструктажей среди сотрудников промышленных предприятий разработали ученые Томского политехнического университета (ТПУ) при поддержке национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в вузе.
Система способна транскрибировать речь спикера в текст, выполнять тематическое моделирование, иными словами, определять тему инструктажа, генерировать краткое содержание выступления, по видео фиксировать количество людей, время прихода и ухода слушателей из зала. Автоматизированная система мониторинга позволит получить полную картину проведения инструктажей за любой период. Можно отследить количество проведенных мероприятий по каждой тематике, проанализировать посещаемость сотрудников и составить оптимальный график для проведения обучения и повторной аттестации.
«После загрузки видеозаписи инструктажа в систему нейросеть проводит комплексный анализ контента. Программа определяет основную тематику инструктажа, формирует короткое описание содержания и осуществляет транскрибирование аудиодорожки с привязкой к хронометражу. Стоит отметить, что при выделении фрагмента текста в транскрипте видеоролик автоматически перематывается к соответствующему моменту выступления. Это значительно упрощает навигацию по видеоматериалу и позволяет быстро находить нужные фрагменты», — отметил руководитель лаборатории искусственного интеллекта в промышленности ТПУ Константин Чумаков.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.