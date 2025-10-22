Силуанов рассказал о поддержке участников СВО и их семей

«Такая уверенность есть, и такая уверенность должна у вас быть, и у нас есть, поскольку при любых обстоятельствах семьи участников специальной военной операции в полном объёме, это наш приоритет, подчеркну, будут обеспечены необходимы финансированием. В проекте бюджета на эти цели предусмотрено более 13 миллиардов рублей», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос, обеспечит ли бюджет РФ все необходимое финансирование этого направления, и есть ли уверенность в том, что ни один защитник или член семьи не столкнётся с проблемами недофинансирования.