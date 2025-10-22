Ричмонд
Литва возобновила движение через два погранпункта на границе с Беларусью

Движение через белорусско-литовскую границу возобновлено.

Источник: Комсомольская правда

Литва возобновила движение через два погранпункта на границе с Беларусью. Об этом проинформировали в официальном телеграм-канале Государственного пограничного комитета Беларуси.

— По состоянию на 9.00 движение возобновлено. Оформление транспорта литовскими контролирующими службами осуществляется как на въезд, так и на выезд, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, как мы писали ранее, ночью 22 октября 2025 года литовская сторона закрывала движение через два пункта пропуска: «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»).

После возобновления движения очереди на выезд из Беларуси увеличились, по данным Госпогранкомитета, незначительным образом. В настоящее время выезда ожидают 3 автобусы, около 40 легковых авто и 1510 фур.

Ранее мы писали о том, что в Следственном комитете раскрыли схему автомобильных мошенников (тут читать далее).