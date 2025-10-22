Литва возобновила движение через два погранпункта на границе с Беларусью. Об этом проинформировали в официальном телеграм-канале Государственного пограничного комитета Беларуси.
— По состоянию на 9.00 движение возобновлено. Оформление транспорта литовскими контролирующими службами осуществляется как на въезд, так и на выезд, — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, как мы писали ранее, ночью 22 октября 2025 года литовская сторона закрывала движение через два пункта пропуска: «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»).
После возобновления движения очереди на выезд из Беларуси увеличились, по данным Госпогранкомитета, незначительным образом. В настоящее время выезда ожидают 3 автобусы, около 40 легковых авто и 1510 фур.
