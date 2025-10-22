VK Fest объявил даты проведения в 2026 году

В Петербурге фестиваль пройдёт 4 и 5 июля, в Сириусе (бывшая территория Сочи, выведенная в отдельную территориальную единицу) — 11 июля, в Москве — 18 и 19 июля, — а всего фестиваль должен пройти в 5 городах.
Билеты на фестивальные дни в Петербурге и Москве уже поступили в продажу через бот в соцсети MAX, а с 29 октября продажи откроются на официальном сайте.
О том, кто выступит на фестивале, пока не сообщалось, как и о других особенностях его проведения в 2026 году.
В 2025 году фестиваль, помимо Петербурга, Москвы и Сириуса, впервые прошел в Казани и Челябинске.