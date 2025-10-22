На окраине Омска возобновилось строительство ТЦ у микрорайона «Зеленая река»

В Омске на улице Волгоградской возобновилось строительство торгового центра. Завершить его планируют уже в 2026 году.
Сообщил о возобновлении строительства Телеграм-канал «Омск_путеводитель», уточнив, что строительство идет напротив микрорайона «Зеленая река». Как известно, сам микрорайон строит группа компаний «Эталон».
Объект расположится на пересечении улиц Волгоградская и Дергачева. В нем запланирован и крупный фудкорт. В нем разместятся десятки резидентов. Сейчас уже ведут прием заявок от предпринимателей, желающих стать этими резидентами.
Канал не уточнил, кто является заказчиком и подрядчиком строительства ТЦ. Нам это выяснить пока также не удалось. Но можно предположить, что это сам застройщик «Эталон». Изначально, представляя властям и населению планы и проекты строительства, группа компаний красочно описала, что микрорайон по сути концептуален в современной продвигаемой по миру модели «15-минутного города». Согласно ей, в массиве застройке на территории, которую можно объехать за 15 минут, для людей есть все нужное, то есть торговые, бытовые, социальные и культурные объекты. В таком варианте логичнее, что именно застройщик микрорайону и возводит прилегающий к нему торговый объект.
Пока ближайшим к этому месту ТЦ является «АТ-маркет» на улице Дианова. Более дальними к микрорайону ТЦ являются «Оазис», «Маяк», «Маяк Молл» и «МЕГА».
Ранее мы сообщали, что в то же время строительство медцентра в «Зеленой реке» отложено на 2026 год.