На окраине Омска возобновилось строительство ТЦ у микрорайона «Зеленая река»

Канал не уточнил, кто является заказчиком и подрядчиком строительства ТЦ. Нам это выяснить пока также не удалось. Но можно предположить, что это сам застройщик «Эталон». Изначально, представляя властям и населению планы и проекты строительства, группа компаний красочно описала, что микрорайон по сути концептуален в современной продвигаемой по миру модели «15-минутного города». Согласно ей, в массиве застройке на территории, которую можно объехать за 15 минут, для людей есть все нужное, то есть торговые, бытовые, социальные и культурные объекты. В таком варианте логичнее, что именно застройщик микрорайону и возводит прилегающий к нему торговый объект.