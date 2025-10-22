В Липецке открылась модельная библиотека имени Бартенева

Модельная библиотека имени П. И. Бартенева начала работу в Липецке после модернизации по нацпроекту «Семья». Это учреждение стало третьей библиотекой такого формата в Липецкой области, сообщили в министерстве культуры региона.
После обновления учреждение стало многофункциональным пространством для творческой самореализации молодежи, интеллектуального просвещения и развития креативных индустрий. Там появились коворкинг, выставочное пространство, информационная зона для читателей, литературная и событийная зоны, бар библиотечной культуры, сценическое пространство со специализированными музыкальными инструментами.
Обновилась и музейно-мемориальная экспозиция российского историка, литературоведа Петра Бартенева, в честь которого названа библиотека. Для посетителей с ограниченными возможностями здоровья установлен пандус, приобретены информационные таблички с рельефно-точечным шрифтом Брайля и индукционная система с субтитрированием. Книжный фонд пополнили более 1,5 тыс. новых изданий.
Модельная библиотека им. П. И. Бартенева — это уже третья модельная библиотека, открывшаяся в Липецкой области в 2025 году по нацпроекту. Две другие появились в селе Копцевы Хутора Липецкого округа и поселке Добринка.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.