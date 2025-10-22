Дети переселенцев из США проходят адаптацию в нижегородской «Школе 800»

Главной трудностью при адаптации он назвал языковой барьер: «Мне нравится здесь, и я чувствую, что смогу сделать гораздо больше, чем в Америке. Самым большим вызовом остаётся язык». Чтобы начать обучение в российской школе, детям необходимо подтвердить знание русского языка. Сёстры Надя и Люба уже успешно сдали экзамен на уровень А1 и продолжают занятия с целью достижения уровня B1. Обучение проходит в смешанном формате: дважды в неделю очно и трижды онлайн. В группах занимаются дети из разных стран. Программа адаптации была разработана по инициативе агентства «ОКА». Она включает три ключевых направления: освоение языка, участие в жизни школы и взаимодействие с кураторами — старшеклассниками, которые владеют английским языком и помогают новичкам адаптироваться. Как отметила директор по развитию «Школы 800» и куратор проекта Кристина Валайтис-Винобер, программа оказывает поддержку не только детям, но и их родителям.