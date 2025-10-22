Дети переселенцев из США проходят адаптацию в нижегородской «Школе 800»

Инициатива направлена на помощь юным переселенцам в освоении русского языка и интеграции в образовательную среду.
Об этом сообщает издание «Комсомольская правда — Нижний Новгород». Среди участников проекта — дочери семьи Барбен, переехавшей в Россию из американского штата Алабама. В нижегородской «Школе 800» американские подростки изучают русский язык и знакомятся с культурой страны. Глава семьи Майкл Барбен рассказал, что решение о переезде было принято осознанно. По его словам, Россия показалась ему страной с большими возможностями.
Главной трудностью при адаптации он назвал языковой барьер: «Мне нравится здесь, и я чувствую, что смогу сделать гораздо больше, чем в Америке. Самым большим вызовом остаётся язык». Чтобы начать обучение в российской школе, детям необходимо подтвердить знание русского языка. Сёстры Надя и Люба уже успешно сдали экзамен на уровень А1 и продолжают занятия с целью достижения уровня B1. Обучение проходит в смешанном формате: дважды в неделю очно и трижды онлайн. В группах занимаются дети из разных стран. Программа адаптации была разработана по инициативе агентства «ОКА». Она включает три ключевых направления: освоение языка, участие в жизни школы и взаимодействие с кураторами — старшеклассниками, которые владеют английским языком и помогают новичкам адаптироваться. Как отметила директор по развитию «Школы 800» и куратор проекта Кристина Валайтис-Винобер, программа оказывает поддержку не только детям, но и их родителям.
о её словам, это не просто языковые курсы: «Мы помогаем семьям стать частью школьного сообщества. Учебных материалов для такого возраста почти нет, поэтому наши педагоги создают их с нуля, учитывая особенности восприятия языка у детей из разных стран».
Семья Барбен уже чувствует себя уверенно в Нижнем Новгороде. Они с интересом изучают местные традиции и историю. Особенно дочерям семьи пришлись по душе празднование Масленицы и прогулки по Большой Покровской улице.
Ранее сообщалось, что прием заявлений на обучение в нижегородской «Школе 800» проходит в цифровом формате.