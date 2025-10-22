В Новом Уренгое завершился проект «Ямальская школа строителя»

Также участники посетили арт-резиденцию «Сова». Им показали и строящийся арт-центр «Газ» — один из самых значимых и уникальных объектов Нового Уренгоя, который возводится в честь 50-летия газовой столицы. Это позволило на практике ознакомиться с передовыми региональными подходами в строительстве, обсудить применяемые технологии, обменяться опытом с местными коллегами и напрямую обсудить с исполнителями проекта нюансы применения новых технологий и нормативных требований.