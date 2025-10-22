В Новом Уренгое завершился проект «Ямальская школа строителя»

Третий поток образовательного проекта «Ямальская школа строителя» прошел в городе Новом Уренгое в соответствии с целями национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в департаменте строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.
В течение первого и второго дня обучение проходило по теме «Ценообразование и сметное нормирование». На втором модуле «Предпроектная, проектная деятельность, экспертиза» спикерами выступили заместитель генерального директора «Межрегионального института экспертизы», судебный эксперт по строительно-технической экспертизе Сергей Драгомиров и генеральный директор проектной организации «РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ» Александр Лапыгин. Участники разобрали требования к информационной модели для прохождения государственной экспертизы с использованием ТИМ и многие другие темы.
Также участники посетили арт-резиденцию «Сова». Им показали и строящийся арт-центр «Газ» — один из самых значимых и уникальных объектов Нового Уренгоя, который возводится в честь 50-летия газовой столицы. Это позволило на практике ознакомиться с передовыми региональными подходами в строительстве, обсудить применяемые технологии, обменяться опытом с местными коллегами и напрямую обсудить с исполнителями проекта нюансы применения новых технологий и нормативных требований.
В течение двух дней проходил третий модуль — «Строительный контроль и строительный надзор». Спикерами выступили генеральный директор компании «ЭКСИНКО» Сергей Должников и первый заместитель руководителя службы государственного строительного надзора Ямала Андрей Папаев. Слушатели рассмотрели правила ведения и оформления исполнительной документации и нормативных требований. Также они обсудили необходимость перехода к цифровой форме документооборота исполнительной документации.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.