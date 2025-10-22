Ричмонд
В Бурятии выписывают пациентов после массового отравления шаурмой и онигири

По последним данным, от готовой продукции пострадало 145 человек.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Ситуация с масштабной вспышкой острой кишечной инфекции в Улан-Удэ, вызванной отравлением шаурмой и онигири, пошла на улучшение. Об этом сообщает министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

— Рада сообщить, что ситуация по вспышке острой кишечной инфекции в Бурятии стабилизируется — завтра, 23 октября, начнем выписывать первых вылечившихся пациентов, также замедляется прирост заболевших, — заявила министр.

Работа всех медицинских служб продолжается в усиленном режиме. По последним данным, общее число пострадавших достигло 145 человек, 79 из которых — дети. Сейчас в стационаре республиканской клинической инфекционной больницы находятся 76 человек, включая 47 детей. Их состояние оценивают как стабильное, с положительной динамикой к выздоровлению.

Отметим, новые случаи заболевания регистрируются сейчас в более легкой форме, а пациенты с тяжелыми симптомами уже не поступают. Для оперативного реагирования в инфекционной больнице развернуто 120 коек, обеспеченных всем необходимым запасом медикаментов и средств для диагностики.

