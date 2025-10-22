В Бурятии выписывают пациентов после массового отравления шаурмой и онигири

Работа всех медицинских служб продолжается в усиленном режиме. По последним данным, общее число пострадавших достигло 145 человек, 79 из которых — дети. Сейчас в стационаре республиканской клинической инфекционной больницы находятся 76 человек, включая 47 детей. Их состояние оценивают как стабильное, с положительной динамикой к выздоровлению.