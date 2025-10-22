Прокуратура проверила высотку на улице Елизаветинской, которую строят с отставанием от графика

Многоэтажный дом на улице Елизаветинской, который строят с отставанием от графика, проверила прокуратура. Здание — многострадальное, состоит в Едином реестре проблемных объектов. Возводят его с привлечением средств граждан-участников долевого строительства.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, на строительной площадке побывал прокурор Ленинградского района Калининграда Руслан Головачев. Он пообщался с представителем застройщика, АО «СЗ “Акфен”, заслушал ответственных должностных лиц.
Контроль соблюдение прав участников долевого строительства продолжится.