Прокуратура проверила высотку на улице Елизаветинской, которую строят с отставанием от графика

На площадке побывал прокурор Ленинградского района.

Источник: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

Многоэтажный дом на улице Елизаветинской, который строят с отставанием от графика, проверила прокуратура. Здание — многострадальное, состоит в Едином реестре проблемных объектов. Возводят его с привлечением средств граждан-участников долевого строительства.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, на строительной площадке побывал прокурор Ленинградского района Калининграда Руслан Головачев. Он пообщался с представителем застройщика, АО «СЗ “Акфен”, заслушал ответственных должностных лиц.

Контроль соблюдение прав участников долевого строительства продолжится.