Проект из Свердловской области получил серебро конкурса «ПРОФ-IT»

Модуль «Анализ геоданных» — элемент региональной геоинформационной системы, разработанной министерством цифрового развития и связи Свердловской области, занял второе место в номинации «Экономика данных» XIII Всероссийского конкурса цифрового развития регионов «ПРОФ-IT», который организован в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики.
«Цель внедрения модуля “Анализ геоданных” — оптимизация процессов принятия решений на основе анализа больших данных на территории региона, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта», — рассказал исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Свердловской области Алексей Сабуров, представляя проект перед экспертным советом.
Модуль «Анализ геоданных» запущен в регионе в 2023 году. На основе обезличенных данных из различных источников он позволяет оценивать транспортные потоки, перемещение людей, динамику и состав жителей отдельных территорий. Такой функционал дает возможность анализировать эффективность инвестиционных проектов, разрабатывать оптимальные транспортные маршруты, определять перспективные территории для размещения новых объектов.
Проект уже помог в разработке решений по запуску пригородных электропоездов, продлению трамвайных маршрутов и развитию туризма на Чусовой. Данные позволяют оценивать эффективность реализации государственных программ и планировать развитие инфраструктуры.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.