Особняк XX века за 46 млн рублей вновь выставили на продажу в Ростове

На улице Мясникова в Ростове снова продают особняк площадью 374 кв. метра.

Источник: Комсомольская правда

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону снова выставили на продажу особняк XX века. Стоимость не меняли, выкупить здание можно за 46 млн рублей. Подробности опубликовали на одном из сайтов с бесплатными объявлениями.

Речь идет об одноэтажной постройке на улице Мясникова, 25. Площадь объекта составляет 374 кв. метра, плюс к этому мансарда в 200 кв. метров. Высота потолков — от 3,5 метра, сохранились аутентичная лепнина и старинные элементы. Имеются два подвала, один из которых, по мнению продавца, подходит в качестве погреба или галереи.

Подключены газ, вода, канализация и электричество. Есть возможность для бизнеса, продавец предлагает открыть в здании бутик-отель, ресторан или арт-пространство. Объявление было опубликовано 13 октября, к 22 октября предложение набрало 2018 просмотров.

