Особняк XX века за 46 млн рублей вновь выставили на продажу в Ростове

Речь идет об одноэтажной постройке на улице Мясникова, 25. Площадь объекта составляет 374 кв. метра, плюс к этому мансарда в 200 кв. метров. Высота потолков — от 3,5 метра, сохранились аутентичная лепнина и старинные элементы. Имеются два подвала, один из которых, по мнению продавца, подходит в качестве погреба или галереи.