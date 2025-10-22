Умер известный нижегородский лор-врач Андрей Айзенштадт

Об этом в соцсетях сообщили представители медучреждения. Андрей Айзенштадт был опытным специалистом с более чем тридцатилетним стажем. С 1999 года он трудился в лор-отделении ДГКБ № 1, пройдя путь от врача до руководителя подразделения. Долгое время он занимал должность главного внештатного детского оториноларинголога облминздрава, внося значительный вклад в развитие детской оториноларингологии региона. Для нижегородского медицинского сообщества его уход стал тяжелой утратой. Коллеги и пациенты вспоминают Андрея Айзенштадта как высокопрофессионального врача и внимательного человека.