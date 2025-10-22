Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Юрий Слюсарь выразил поддержку ФК «Ростов»

Ростовская область, 22 октября 2025, DON24.RU. Глава Ростовской области Юрий Слюсарь приехал на стадион «Ростов Арена», где пообщался с командой ФК «Ростов», как информирует сайт донского правительства. Спортсмены расспросили губернатора о планах развития клуба.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор заверил, что никаких потрясений в жизни спортивного коллектива происходить не должно и не будет.

Сейчас для клуба непростое время, и важно, чтобы каждый чувствовал поддержку. Никого не оставим один на один с трудностями. Клуб живет и будет жить дальше. Продолжим делать все, чтобы он оставался сильным и конкурентоспособным.

отметил Юрий Слюсарь

По его словам, есть поднакопившиеся финансовые вопросы, кроме того, сейчас стоит задача выстроить финансовую схему так, чтобы выполнить все обязательства, закрыть долги и сделать задел на будущее.

«Правительство всегда поддерживало и будет поддерживать донской футбол», — сказал глава региона.

Для предметного разговора с потенциальными спонсорами губернатор поручил в кратчайшие сроки подготовить и представить финансовый план и календарь необходимых платежей.

Встреча прошла накануне сегодняшнего матча Кубка России между ФК «Ростов» и «Нижний Новгород».

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше