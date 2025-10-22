Губернатор Юрий Слюсарь выразил поддержку ФК «Ростов»

Губернатор заверил, что никаких потрясений в жизни спортивного коллектива происходить не должно и не будет.
Сейчас для клуба непростое время, и важно, чтобы каждый чувствовал поддержку. Никого не оставим один на один с трудностями. Клуб живет и будет жить дальше. Продолжим делать все, чтобы он оставался сильным и конкурентоспособным.
По его словам, есть поднакопившиеся финансовые вопросы, кроме того, сейчас стоит задача выстроить финансовую схему так, чтобы выполнить все обязательства, закрыть долги и сделать задел на будущее.
«Правительство всегда поддерживало и будет поддерживать донской футбол», — сказал глава региона.
Для предметного разговора с потенциальными спонсорами губернатор поручил в кратчайшие сроки подготовить и представить финансовый план и календарь необходимых платежей.
Встреча прошла накануне сегодняшнего матча Кубка России между ФК «Ростов» и «Нижний Новгород».