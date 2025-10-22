Новгородская область присоединится к Всероссийскому фестивалю русской кухни

Первый Всероссийский фестиваль русской кухни состоится в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в крупных и туристически значимых городах России с целью популяризации русской кухни. С 1 по 30 ноября к событию присоединится Новгородская область, сообщили в министерстве промышленности и торговли региона.
В фестивале примут участие 10 ведущих ресторанов области. Это «Пряник», «Чайка», «Барашки», «Время Ч», «Сытый гусь», «География», «Фрегат Флагман», «На Сенной», «Юрьевское подворье», которые располагаются в Великом Новгороде, а также «Калачи» — в Старой Руссе. Все желающие смогут в ноябре проголосовать онлайн за лучший из них и полюбившееся блюдо русской кухни.
Помимо этого, каждый посетитель, который в последний месяц осени закажет блюдо из меню русской кухни в этих ресторанах, получит карту гостя. Основным сюрпризом станет возможность бесплатно поужинать в ресторане-участнике фестиваля и попробовать блюда специализированного меню русской кухни.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.