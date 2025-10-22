Популярный троллейбус в Челябинске вернётся на прежний маршрут с 1 ноября

В будние дни на линии будет работать 13 единиц транспорта, а в выходные — 11.
Протяжённость маршрута в прямом и обратном направлениях составляет 26 километров. Троллейбусы под № 17 проезжают по Комсомольскому проспекту, улицам Молодогвардейцев, Братьев Кашириных, Северокрымской, Труда, Энгельса, проспекту Ленина и улице Свободы.
— Для обслуживания маршрута подготовлена команда из 45 водителей, все они прошли профильное обучение, пассажирскую стажировку и экзамен в ГАИ по Челябинской области, — отметили в Миндортрансе.
Напомним, в Челябинске и Копейске с 1 ноября вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. За наличный расчёт цена составит 50 рублей, а по транспортной карте — 40 рублей. Рассказываем подробнее.