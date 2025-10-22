Ушло в историю: В ЦПКиО Волгограда разбирают 50-метровое колесо обозрения

В ЦПКиО Волгограда начался демонтаж колеса обозрения. Простояло оно здесь гораздо меньше своего предшественника — с 2018 года. Сегодня рабочие снимают одну за одним кабинки с надписью «Волгоград», из которых последние 7 лет горожане и гости города любовались видами центра города с высоты птичьего полета. Элементы аттракциона грузят в фуры и увозят в Красноармейский район на площадку, куда это колесо решила переселить дирекция Центрального парка.