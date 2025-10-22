Начальник ГАИ Беларуси сказал, как правильно зарегистрировать электротранспорт

Помимо этого, если у гражданина уже есть акт Госстандарта о том, что его транспортное средство получило соответствующую лабораторную оценку, то с этим документом можно обратиться в районное подразделение ГАИ. Там транспорт зарегистрируют, при этом саму технику предоставлять не требуется.