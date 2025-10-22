Начальник ГАИ Беларуси сказал, как правильно зарегистрировать электротранспорт

В ГАИ Беларуси рассказали, как правильно зарегистрировать электротранспорт в республике. С 1 сентября 2025 года в Беларуси вступили в силу изменения в Правилах дорожного движения: электротранспорт с максимальной скоростью выше 25 километров в час должен быть официально зарегистрирован.
Как рассказал начальник главного управления ГАИ МВД Виктор Ротченков, в Беларуси установлен упрощенный порядок регистрации названного электротранспорта.
— Граждане, желающие пройти оценку, должны обратиться в межрайонные отделения Госстандарта, позвонив по телефону. Даже если в райцентре нет лаборатории, то совместно с сотрудниками ГАИ и Госстандарта предусмотрены выездные приемы граждан для оценки соответствия их транспорта, — сказал Ротченков.
Помимо этого, если у гражданина уже есть акт Госстандарта о том, что его транспортное средство получило соответствующую лабораторную оценку, то с этим документом можно обратиться в районное подразделение ГАИ. Там транспорт зарегистрируют, при этом саму технику предоставлять не требуется.
Поделился Виктор Ротченков и некоторой статистикой: с 1 сентября 2025 года в Беларуси зарегистрировано 325 единиц электрических транспортных средств. Процесс регистрации активно ведется во всех регионах Беларуси, лидером пока является Гродненская область, где зарегистрировано 57 единиц.
Ранее мы писали о том, что Литва возобновила работу пунктов пропуска на границе с Беларусью (обо всем этом вот тут).