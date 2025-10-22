Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Начальник ГАИ Беларуси сказал, как правильно зарегистрировать электротранспорт

В ГАИ Беларуси рассказали, как правильно зарегистрировать электротранспорт.

Источник: Комсомольская правда

В ГАИ Беларуси рассказали, как правильно зарегистрировать электротранспорт в республике. С 1 сентября 2025 года в Беларуси вступили в силу изменения в Правилах дорожного движения: электротранспорт с максимальной скоростью выше 25 километров в час должен быть официально зарегистрирован.

Как рассказал начальник главного управления ГАИ МВД Виктор Ротченков, в Беларуси установлен упрощенный порядок регистрации названного электротранспорта.

— Граждане, желающие пройти оценку, должны обратиться в межрайонные отделения Госстандарта, позвонив по телефону. Даже если в райцентре нет лаборатории, то совместно с сотрудниками ГАИ и Госстандарта предусмотрены выездные приемы граждан для оценки соответствия их транспорта, — сказал Ротченков.

Помимо этого, если у гражданина уже есть акт Госстандарта о том, что его транспортное средство получило соответствующую лабораторную оценку, то с этим документом можно обратиться в районное подразделение ГАИ. Там транспорт зарегистрируют, при этом саму технику предоставлять не требуется.

Поделился Виктор Ротченков и некоторой статистикой: с 1 сентября 2025 года в Беларуси зарегистрировано 325 единиц электрических транспортных средств. Процесс регистрации активно ведется во всех регионах Беларуси, лидером пока является Гродненская область, где зарегистрировано 57 единиц.

Ранее мы писали о том, что Литва возобновила работу пунктов пропуска на границе с Беларусью (обо всем этом вот тут).