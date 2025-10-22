В школе № 10 города Ревды в Свердловской области открыли инженерные классы

Три инженерных класса создали на базе школы № 10 в городе Ревде Свердловской области по нацпроекту «Молодежь и дети». Обустроить кабинеты учреждению помог «Среднеуральский медеплавильный завод», сообщили в центре развития образования.
В новых классах ученики первого, пятого и восьмого классов будут осваивать естественно-научные предметы и делать первые шаги к инженерным профессиям. Для ребят разработаны элективные и факультативные курсы: «Математика и конструирование», «Школа юного инженера», «Образовательная робототехника», «Введение в инженерные профессии», «Юный кодер — работа с информацией», «Искусственный интеллект» и другие. Градообразующее предприятие «Среднеуральский медеплавильный завод» оказало поддержку в ремонте учебных помещений и оснащении их современным оборудованием.
По словам директора школы Евгении Калмыковой, в течение трех лет планируется создать 15 инженерных классов. Обучение будет включать такие направления, как робототехника, 3D-моделирование и искусственный интеллект. Школьников также ждут экскурсии на производство и профессиональные пробы в Ревдинском многопрофильном техникуме.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.