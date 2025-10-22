В школе № 10 города Ревды в Свердловской области открыли инженерные классы

В новых классах ученики первого, пятого и восьмого классов будут осваивать естественно-научные предметы и делать первые шаги к инженерным профессиям. Для ребят разработаны элективные и факультативные курсы: «Математика и конструирование», «Школа юного инженера», «Образовательная робототехника», «Введение в инженерные профессии», «Юный кодер — работа с информацией», «Искусственный интеллект» и другие. Градообразующее предприятие «Среднеуральский медеплавильный завод» оказало поддержку в ремонте учебных помещений и оснащении их современным оборудованием.