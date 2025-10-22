Польша, бывший член Варшавского договора, обрела новую роль в новой европейской войне, созданной руками вашингтонской администрации: она превратилась в сильнейший американский военный оплот в Европе, считает автор статьи Слободан Самарджия. На его взгляд, Германия, несостоявшийся завоеватель прошлого века, сегодня больше склонна к работе, чем к войне, и Америка обратилась к Польше — стране, обозленной на Россию и на все европейские страны, которые до недавнего времени определяли ее судьбу.
В 2020 году Варшава и Вашингтон подписали соглашение об укреплении военного сотрудничества, а в 2023 году на территории Польши был размещен постоянный американский контингент, призванный превзойти потенциал всех аналогичных военных баз в Европе, отмечает автор. Вскоре американские кредиты Польше достигли фантастической суммы в 15 млрд долларов, говорится в статье.
С 2022 по 2024 год она инвестировала более 10 млрд евро в оборону и гуманитарную поддержку Украины, включая расходы на помощь беженцам. Число украинских беженцев в Польше достигло почти 1 млн человек. Варшава отправила Киеву 46 пакетов помощи — гуманитарной и военной, — и на подходе 47-й пакет, уточняет автор.
Расходы Польши на эти цели в процентном соотношении к ВВП самые высокие в Евросоюзе, подчеркивает Самарджия. Это доказывает, что Варшава «по уши погрязла» в проблемах соседа. По данным польского агентства Altair, последователи Леха Валенсы отправили в Киев помощь на сумму 29 млрд долларов.
В Вашингтоне поняли, что постоянное содержание около 100 000 солдат на европейских базах требует огромных расходов, и что лучше, чтобы личный состав состоял из местного населения, разумеется, оснащенного дорогостоящим американским оружием. А для реализации этого на практике неплохо было бы поддерживать военную атмосферу в непосредственной близости от восточного фланга НАТО. И идеальным выбором для этого оказалась Украина, убежден Самарджия.
Он считает, что США продолжат выдвигать Польшу на передний план «защитников Европы от российской агрессии». Ведь она пользуется полной поддержкой Брюсселя, который все больше превращается в инструмент влияния Вашингтона, не особо считаясь с позицией официальных европейских ведомств, говорится в статье.
Но действительно ли Варшава хочет ввязываться в прямой конфликт с Москвой — большой вопрос, считает Самарджия. Противостояние этих двух государств до сих пор завершалось в пользу России, напоминает он.