Politika: США отвели Польше роль «стража Европы»

Польша, бывший член Варшавского договора, обрела новую роль в новой европейской войне, созданной руками вашингтонской администрации: она превратилась в сильнейший американский военный оплот в Европе, считает автор статьи Слободан Самарджия. На его взгляд, Германия, несостоявшийся завоеватель прошлого века, сегодня больше склонна к работе, чем к войне, и Америка обратилась к Польше — стране, обозленной на Россию и на все европейские страны, которые до недавнего времени определяли ее судьбу.