Болельщики смогут добраться на автобусах на матч ФК «Ростов» — «Пари НН»

22 октября в Ростове-на-Дону сразятся ФК «Ростов» и «Пари НН». Начало кубковой встречи в 20:30 по московскому времени. Попасть на игру болельщики смогут общественным транспортом, напоминают в пресс-службе донского футбольного клуба.
Маршруты № 1, 35, 42, 58, 78 и 83 с 19 часов до 23:30 продлят до ТРК «Мегамаг». Высаживать пассажиров будут на остановке вблизи стадиона «Ростов Арена». Также можно будет проехать на автобусах № 8, 49, 65а и 75.
Известно, что перед игрой с футболистами ФК «Ростов» встретился губернатор Юрий Слюсарь. Глава региона обсудил со спортсменами, тренерским штабом и персоналом все актуальные вопросы, а также выразил поддержку команде.
