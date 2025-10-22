Болельщики смогут добраться на автобусах на матч ФК «Ростов» — «Пари НН»

Маршруты № 1, 35, 42, 58, 78 и 83 с 19 часов до 23:30 продлят до ТРК «Мегамаг». Высаживать пассажиров будут на остановке вблизи стадиона «Ростов Арена». Также можно будет проехать на автобусах № 8, 49, 65а и 75.