Поисковик Торгашина допустила, что Усольцевы могли встретить староверов

«Я не заметил, чтобы они общались с кем-то из других отдыхающих. Вели себя тихо, спокойно, внимания не привлекали. На следующий день они проснулись поздно. Выпросили у нашего сотрудника Дениса подробный маршрут до горы Буратинка. ~Настойчиво озвучивали, что отправятся туда и именно в одиночестве.~ Сели в машину и уехали», — добавил Кудряшов.