В Нанайском районе Хабаровского края модернизировали глэмпинг-парк

Глэмпинг-парк «Заповедные места» в Нанайском районе Хабаровского края улучшил условия размещения гостей по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом сообщили в районной администрации.
Туристический комплекс расположен на берегу реки Анюй и предлагает разнообразные возможности для отдыха: пешие походы, восхождения на скалы Надге, речные прогулки на катере. Любители рыбной ловли могут заняться рыбалкой. Для посетителей также доступны сибирский банный чан под открытым небом и традиционная русская баня.
В ходе работ на территории глэмпинга обустроили детскую игровую площадку. К зимнему сезону парк техники пополнили снегоходы, что позволило расширить выбор развлечений для гостей. Помимо этого, в рамках комплексной реконструкции провели ремонт окон базы. В дальнейшем планируется продолжить модернизацию туристической инфраструктуры комплекса также при поддержке нацпроекта.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.