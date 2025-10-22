Ричмонд
Ничего святого: Вандалы демонтировали стекло и закрасили историческую надпись времён Великой Отечественной войны в центре Кишинёва

Объект, по словам общественника Алексея Петровича, был законсервирован по согласованию с мэрией как памятник эпохи [видео]

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе неизвестные демонтировали защитное стекло и закрасили историческую надпись времён Великой Отечественной войны.

Надпись «Осмотрено. Мин нет. Л-т В. И. Кутепов» на углу улиц А. С. Пушкина и А. Щусева, нанесённая в ходе разминирования молдавской столицы после освобождения от румыно-немецкой фашистской оккупации, повреждена неизвестными вандалами. Демонтировано защитное стекло, установленное в ходе проекта по консервации надписи, согласованного с мэрией города Кишинева. Сама надпись закрашена белой краской.