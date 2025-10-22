Получен детальный снимок диска далекой звезды при помощи «фотонной лампады»

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Астрономы впервые получили сверхчеткое изображение диска далекой звезды при помощи наземного телескопа «Субару», что стало возможным благодаря созданию так называемой «фотонной лампады» — особого устройства, позволяющего обходить пределы по четкости изображения, налагаемые длиной волн света. Об этом сообщила пресс-служба Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA).
«Как правило самые четкие астрономические изображения обычно получаются при объединении мощностей нескольких телескопов. Нам удалось достичь этого с помощью одного телескопа, соединив его со специальным набором оптоволокна, так называемой “фотонной лампадой”. Это устройство расщепляет свет звезд в соответствии с характером колебаний его волн, что позволяет сохранять те детали, которые обычно теряются при получении снимков», — пояснила научный сотрудник UCLA Ким Юджон, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как объясняют ученые, получению максимально четких снимков далеких звезд и прочих объектов космоса при помощи наземных телескопов мешает большое число факторов, часть из которых связана с наличием у Земли атмосферы, тогда как другие ограничения носят фундаментальный физический характер. Самым существенным из них является так называемый дифракционный предел, из-за которого объекты, близко расположенные друг к другу на ночном небе, начинают сливаться.
Ограничение можно обойти несколькими способами, в том числе постройкой более крупных телескопов или объединением нескольких небольших наблюдательных приборов в единый «виртуальный» телескоп при помощи методов интерферометрии. И то, и другое требует больших вложений средств, а интерферометрические подходы также очень сложно реализовать для наблюдений в видимой части спектра.
Астрономы предположили, что этого же можно добиться, если особым образом разбить поступающий в телескоп свет на множество пучков с разными характеристиками, после чего измерить свойства каждого пучка по отдельности и объединить полученные данные в единую картину. Опираясь на эту идею, исследователи разработали «фотонную лампаду», совместимую с оптическими приборами телескопа «Субару» на Гавайских островах, и попытались получить при ее помощи снимки диска Гомейсы, хорошо изученной крупной звезды в созвездии Малого Пса.
Полученные при помощи «фотонной лампады» снимки помогли ученым в несколько раз повысить четкость изображений диска этой звезды, а также открыть первые свидетельства того, что окружающий ее диск из водорода обладает уникальной асимметричной формой. Последующие наблюдения и расчеты теоретиков, как надеются специалисты, помогут найти объяснение особенности диска, чье вращение необычным образом влияет на цвет Гомейсы и ее видимое положение на ночном небе.