Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Получен детальный снимок диска далекой звезды при помощи «фотонной лампады»

Полученные изображения помогут ученым найти объяснение особенности диска, чье вращение необычным образом влияет на цвет Гомейсы.

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Астрономы впервые получили сверхчеткое изображение диска далекой звезды при помощи наземного телескопа «Субару», что стало возможным благодаря созданию так называемой «фотонной лампады» — особого устройства, позволяющего обходить пределы по четкости изображения, налагаемые длиной волн света. Об этом сообщила пресс-служба Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA).

«Как правило самые четкие астрономические изображения обычно получаются при объединении мощностей нескольких телескопов. Нам удалось достичь этого с помощью одного телескопа, соединив его со специальным набором оптоволокна, так называемой “фотонной лампадой”. Это устройство расщепляет свет звезд в соответствии с характером колебаний его волн, что позволяет сохранять те детали, которые обычно теряются при получении снимков», — пояснила научный сотрудник UCLA Ким Юджон, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как объясняют ученые, получению максимально четких снимков далеких звезд и прочих объектов космоса при помощи наземных телескопов мешает большое число факторов, часть из которых связана с наличием у Земли атмосферы, тогда как другие ограничения носят фундаментальный физический характер. Самым существенным из них является так называемый дифракционный предел, из-за которого объекты, близко расположенные друг к другу на ночном небе, начинают сливаться.

Ограничение можно обойти несколькими способами, в том числе постройкой более крупных телескопов или объединением нескольких небольших наблюдательных приборов в единый «виртуальный» телескоп при помощи методов интерферометрии. И то, и другое требует больших вложений средств, а интерферометрические подходы также очень сложно реализовать для наблюдений в видимой части спектра.

Астрономы предположили, что этого же можно добиться, если особым образом разбить поступающий в телескоп свет на множество пучков с разными характеристиками, после чего измерить свойства каждого пучка по отдельности и объединить полученные данные в единую картину. Опираясь на эту идею, исследователи разработали «фотонную лампаду», совместимую с оптическими приборами телескопа «Субару» на Гавайских островах, и попытались получить при ее помощи снимки диска Гомейсы, хорошо изученной крупной звезды в созвездии Малого Пса.

Полученные при помощи «фотонной лампады» снимки помогли ученым в несколько раз повысить четкость изображений диска этой звезды, а также открыть первые свидетельства того, что окружающий ее диск из водорода обладает уникальной асимметричной формой. Последующие наблюдения и расчеты теоретиков, как надеются специалисты, помогут найти объяснение особенности диска, чье вращение необычным образом влияет на цвет Гомейсы и ее видимое положение на ночном небе.