8 инициатив благоустройства от горожан поддержал Омский горсовет

В среду, 22 октября, на своем пленарном заседании горсовет принял решения о назначении собраний граждан по восьми инициативным проектам о благоустройстве. Это означает поддержку данных инициатив для дальнейшего исполнения.
Среди данных проектов «Атмосфера уюта», «Маршрут здоровья», «Дорога педагогу», «Сегодня дети — завтра народ», «Герои и поэты», «Лестница к океану (3-й этап)» (уже из названия видно, что это пространство у Иртышской набережной и магазина «Океан»), «Солнечный двор», «Спортивный драйв».
Всего в 2025 году в Омске по инициативному бюджетированию было отобрано 70 заявок для реализации, но точное число реализованных проектов еще не известно, так как у них разные этапы выполнения. Общая сумма, выделенная на них, составляет 95,5 млн рублей.
Председатель горсовета Владимир Корбут напомнил, что активную работу с инициативными проектами в Омске власти ведут с 2022 года. На сегодня реализовали около 87 проектов.
Глава комитета по финансово-бюджетным вопросам горсовета Сергей Грушичев же отметил, что уровень подготовки проектов ныне значительно улучшился. А нынешние рассмотренные восемь лишь часть инициатив, представленных на рассмотрение депутатам. Остальные рассмотрят и реализуют в будущем.
Главный критерий отбора при этом тут возможность реализации проекта на конкретной локации в заявке.
Ранее мы писали о планах частников обустроить пространство у магазина «Радость».