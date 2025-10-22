Ричмонд
Воронежстат: каждая курица в регионе в 2025 году снесла по 223 яйца

223 яйца в среднем снесла в Воронежской области каждая курица с сельхозпредприятия за девять месяцев (прим. — в период с января по сентябрь) 2025 года. Такой статистикой поделились на этой неделе в пресс-службе Воронежстата.

Источник: РИА "Новости"

Показатель, кстати, на 8,3% превышает цифры за аналогичный период прошлого года. Производство яиц за отчетный период таким образом выросло на 70,3%.Кстати, на цены статистика видимо тоже влияет.

По данным того же Воронежстата, сейчас десяток куриных яиц обойдется жителям региона в среднем в 77,66 рублей. При этом в регионе на 3,5% (до 334,5 тысяч голов) по сравнению с 2024 годом сократилось поголовье крупного рогатого скота. Но несмотря на это увеличился валовый надой молока — причем сразу на 5,2%. В среднем на одну корову приходится 7,5 тысячи килограммов молока.

Поголовье свиней сократилось на 1,3% (до 2 миллионов 52,6 тысячи голов), а численность овец и коз уменьшилась на 6,9% (до 10,9 тысячи голов).