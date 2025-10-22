Ричмонд
Минобороны Беларуси сообщило о начале осеннего призыва на срочную службу

Источник: Комсомольская правда

С 23 октября 2025 года начинается отправка в войска граждан, призванных на срочную военную службу. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале Министерства обороны Беларуси.

Как подчеркнули в ведомстве, в октябре-ноябре 2025 года на комплектование Вооруженных Сил будет направлено около 10 тысяч призывников, еще около 500 будут проходить службу в резерве. Церемония принятия военной присяги запланирована на 22 ноября 2025 года.

Что касается процедуры увольнения в запас отслуживших срочную службу военнослужащих, то она в соответствии с законодательством будет проведена своевременно, в октябре — ноябре 2025 года.

