Минобороны Беларуси сообщило о начале осеннего призыва на срочную службу

Как подчеркнули в ведомстве, в октябре-ноябре 2025 года на комплектование Вооруженных Сил будет направлено около 10 тысяч призывников, еще около 500 будут проходить службу в резерве. Церемония принятия военной присяги запланирована на 22 ноября 2025 года.