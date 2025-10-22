В карельском поселке Пуйккола к концу года откроют фельдшерский пункт

Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа) в поселке Пуйккола Сортавальского округа Республики Карелии планируют завершить к новому году. Здание возводят по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в пресс-службе главы региона.
«Сейчас ФАП уже обшили, идет внутренняя отделка. Одновременно благоустраиваем территорию вокруг. Здание будет теплым, красивым, удобным, светлым», — рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Всего в этом году по нацпроекту в Карелии построят 8 врачебных амбулаторий и 9 фельдшерско-акушерских пунктов. Ранее сообщалось, что здание ФАПа установили в поселке Мийнала. В учреждении обустроят процедурный кабинет, закупят новое оборудование, проведут электроотопление. Все работы в медпункте также должны завершить до конца года.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.