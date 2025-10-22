В карельском поселке Пуйккола к концу года откроют фельдшерский пункт

Всего в этом году по нацпроекту в Карелии построят 8 врачебных амбулаторий и 9 фельдшерско-акушерских пунктов. Ранее сообщалось, что здание ФАПа установили в поселке Мийнала. В учреждении обустроят процедурный кабинет, закупят новое оборудование, проведут электроотопление. Все работы в медпункте также должны завершить до конца года.