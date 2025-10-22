В Юрьянском районе Кировской области открылась вторая модельная библиотека

Модернизированная по модельному стандарту библиотека им. С. И. Сычугова начала работу в поселке Юрья Юрьянского района Кировской области по нацпроекту «Семья». Учреждение стало второй модельной библиотекой района, сообщили в региональном управлении массовых коммуникаций.
Первая библиотека, получившая статус модельной, открылась в 2022 году в поселке Мурыгино. Теперь для жителей района доступно еще одно современное библиотечное пространство. Учреждение в Юрье оснащено современным мультимедийным оборудованием: интерактивными сенсорными комплексами, интерактивным столом, VR-шлемами. Там будут проводить мастер-классы, лекции и творческие мастерские.
Фонд библиотеки пополнился новыми произведениями отечественных и иностранных писателей, научно-популярными и интерактивными изданиями. Кроме того, посетители могут воспользоваться фото- и видеотехникой, компьютерами. С помощью оборудования дети и взрослые будут снимать минифильмы, а сотрудники учреждения — вести прямой эфир с мероприятий. В созданную коворкинг-зону, предназначенную для работы и учебы, закуплена удобная мебель, есть доступ к интернету.
«Для жителей библиотека — это место встреч, общения, развлечений, получения новых знаний, проведения семейного и культурного досуга. Новая модельная библиотека станет современным пространством, где можно провести время с пользой, получить вдохновение для воплощения креативных идей и проектов», — отметила директор Юрьянской центральной районной библиотеки Ирина Присмотрова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.