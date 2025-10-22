В Юрьянском районе Кировской области открылась вторая модельная библиотека

Фонд библиотеки пополнился новыми произведениями отечественных и иностранных писателей, научно-популярными и интерактивными изданиями. Кроме того, посетители могут воспользоваться фото- и видеотехникой, компьютерами. С помощью оборудования дети и взрослые будут снимать минифильмы, а сотрудники учреждения — вести прямой эфир с мероприятий. В созданную коворкинг-зону, предназначенную для работы и учебы, закуплена удобная мебель, есть доступ к интернету.