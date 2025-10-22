Игра «Правда или действие»: правила, число участников, примеры вопросов и заданий для вечеринки

Перенесите игру в необычное место — например, в парк (если погода хорошая) или в антикафе. Тогда вы получите эмоции не только от общения, но и от нахождения в другой локации. Задания при этом можно адаптировать под место, в котором вы находитесь. Только не нарушайте комфорт других посетителей. Если хотите задействовать в деле незнакомцев, выбирайте безобидные действия — например, уточнить что-то у первого встречного или трижды с ним поздороваться.