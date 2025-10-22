Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2026 год

На национальные проекты в течение шести лет заложено почти в 2,6 раза больше средств, чем за предыдущую шестилетку, — свыше 41 триллиона. Более 50 миллиардов рублей выделят на ремонт детских садов, свыше 290 миллиардов — школ. Почти 110 миллиардов направят на строительство 150 учебных заведений к 2030-му, детсадов — более 26 миллиардов. Свыше 70 миллиардов предусмотрено на модернизацию общежитий университетов. Власти планируют построить 25 кампусов вузов к 2030 году и не менее 40 — к 2036-му. Проект бюджета сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения.