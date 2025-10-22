Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2026 год

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
«В проекте бюджета в полном объеме заложены ассигнования на индексацию социальных обязательств», — подчеркнул на пленарном заседании глава Минфина Антон Силуанов.
Важнейшим направлением бюджета он назвал меры по укреплению демографии. «Детский бюджет» на три года превысит десять триллионов рублей, отметил министр.
Ключевые приоритеты законопроекта — достижение национальных целей, определенных президентом, выполнение соцобязательств перед россиянами, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны с учетом имеющихся вызовов, реализация нацпроектов.
Проект бюджета.
Поддержка семьи:
Заложена новая семейная выплата для нуждающихся россиян с двумя и более детьми. На нее и программу маткапитала выделят более 1,8 триллиона рублей. Проект предусматривает около 1,8 триллиона на семейную ипотеку. Минфин предложил дополнительно направить более 230 миллиардов на льготную ипотеку в этом году. Более двух триллионов заложено на программы по улучшению жилищного фонда семей с детьми.
Здравоохранение:
Более триллиона дополнительно выделят на здравоохранение на шесть лет. Свыше 900 миллиардов направят на нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».Средства на обеспечение лекарствами и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний предусмотрены в бюджете в полном объеме. Более 94 миллиардов потратят на развитие объектов детского здравоохранения по нацпроекту «Семья». «Детский бюджет» превысит десять триллионов.
Национальные проекты:
На национальные проекты в течение шести лет заложено почти в 2,6 раза больше средств, чем за предыдущую шестилетку, — свыше 41 триллиона. Более 50 миллиардов рублей выделят на ремонт детских садов, свыше 290 миллиардов — школ. Почти 110 миллиардов направят на строительство 150 учебных заведений к 2030-му, детсадов — более 26 миллиардов. Свыше 70 миллиардов предусмотрено на модернизацию общежитий университетов. Власти планируют построить 25 кампусов вузов к 2030 году и не менее 40 — к 2036-му. Проект бюджета сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения.
Регионы в 2025—2030 годах получат бюджетные кредиты на инфраструктуру на сумму в триллион рублей: по 150 миллиардов ежегодно. Объем финансирования дорожного хозяйства в 2026—2028 годах составит 4,6 триллиона. Более 182 миллиардов пойдет на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Минфин предложил пересмотреть НДС с нынешних 20 процентов до 22, сохранив льготную ставку в десять процентов для социально значимых товаров.
Предлагается с 2026-го ввести налог в пять процентов на принятые букмекерами ставки и налог в 25 процентов на прибыль букмекерских контор. Еще одна инициатива предусматривает снижение с 60 до десяти миллионов рублей порога по доходам, по достижении которого бизнес должен платить НДС. Стратегический приоритет бюджета — обеспечение потребностей обороны и безопасности, поддержка семей участников СВО. Запланированные ресурсы позволят оснастить российские войска техникой и модернизировать ОПК.
Запланированные в бюджете ресурсы обеспечат оснащение армии вооружением, техникой, поддержку семей военнослужащих, модернизацию предприятий оборонно-промышленного комплекса, сказал Силуанов.
«Направим средства на борьбу с беспилотниками, усиление безопасности транспортной инфраструктуры, повышение безопасности приграничных и новых регионов, включая комплектование подразделений всех наших ведомств силового блока», — добавил он.
Основные характеристики бюджета на трехлетний период определены исходя из уровня инфляции, ежегодно не превышающего четыре процента, а также прогнозируемого объема ВВП:
в 2026 году — в размере 235,067 триллиона рублей, при этом общий объем доходов планируется на уровне 40,283 триллиона рублей (17,1 процента);в 2027-м — 255,498 триллиона с планируемым общим доходом 42,91 триллиона (16,8 процента);в 2028-м — 276,346 триллиона, доходы на этот год запланированы в размере 45,869 триллиона (16,6 процента).
Расходы запланированы на уровне 44,069, 46,096 и 49,383 триллиона рублей — 18,7, 18 и 17,9 процента ВВП соответственно.
Таким образом, бюджет на весь трехлетний период сформирован с дефицитом, который с 1,6 процента ВВП в 2026 году сократится до 1,2 в следующем году, а в 2028-м составит 1,3 процента. Ненефтегазовый дефицит снизится с 5,4 процента ВВП в 2026 году до 4,8 в 2027-м и останется на этом уровне в 2028 году.
Верхний предел внутреннего госдолга на начало 2027 года запланирован на уровне 37,44 триллиона рублей, 2028-го — 42,18 триллиона, 2029-го — 47,41 триллиона; внешнего — 66,8, 63,9 и 62,3 миллиарда долларов соответственно.
Предполагаемый объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на конец 2026 года составит 13,66 триллиона рублей, 2027-го — 13,837 триллиона, 2028-го — 14,317 триллиона. При этом в 2026 году планируется направить 38,5 миллиарда рублей средств ФНБ на финансирование дефицита федерального бюджета.