На улицах Екатеринбурга появился светящийся трамвай

Особенностью вагона стала система эмоционального комфорта: в салоне предусмотрена подсветка, цвет которой можно регулировать в зависимости от времени суток. Например, вечером можно выбрать успокаивающие оттенки — зеленый или голубой, а утром — бодрящие тона, такие как розовый или красный.