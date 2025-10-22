На улицах Екатеринбурга появился светящийся трамвай

После прохождения технического обслуживания и проведения инструктажа для водителей Южного депо ЕМУП «Гортранс» трамвай начал перевозить пассажиров по 9-му маршруту. По итогам эксплуатационных испытаний модель 71−415М будет запущена в серийное производство.
Особенностью вагона стала система эмоционального комфорта: в салоне предусмотрена подсветка, цвет которой можно регулировать в зависимости от времени суток. Например, вечером можно выбрать успокаивающие оттенки — зеленый или голубой, а утром — бодрящие тона, такие как розовый или красный.
По словам главного конструктора гражданской продукции «Уралтрансмаша» Дмитрия Бунькова, транспорт вмещает до 165 пассажиров. В конструкции используется поворотная тележка нового поколения, аналогичная тем, что применяются в трамваях «Достоевский» и «Довлатов», успешно эксплуатируемых в Санкт-Петербурге уже более двух лет.
Как писал «ФедералПресс», мэр Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал полное обновление городского трамвайного парка.