На улицах Екатеринбурга появился светящийся трамвай

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 октября, ФедералПресс. Екатеринбургский завод «Уралтрансмаш» (входит в корпорацию Ростех) начал обкатку в городских условиях своего нового детища — низкопольного односекционного трамвая 71−415М. Машина успешно прошла сертификацию, сообщает пресс-служба предприятия.

Источник: предоставлено пресс-службой «Уралтрансмаша»

После прохождения технического обслуживания и проведения инструктажа для водителей Южного депо ЕМУП «Гортранс» трамвай начал перевозить пассажиров по 9-му маршруту. По итогам эксплуатационных испытаний модель 71−415М будет запущена в серийное производство.

Особенностью вагона стала система эмоционального комфорта: в салоне предусмотрена подсветка, цвет которой можно регулировать в зависимости от времени суток. Например, вечером можно выбрать успокаивающие оттенки — зеленый или голубой, а утром — бодрящие тона, такие как розовый или красный.

По словам главного конструктора гражданской продукции «Уралтрансмаша» Дмитрия Бунькова, транспорт вмещает до 165 пассажиров. В конструкции используется поворотная тележка нового поколения, аналогичная тем, что применяются в трамваях «Достоевский» и «Довлатов», успешно эксплуатируемых в Санкт-Петербурге уже более двух лет.

Как писал «ФедералПресс», мэр Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал полное обновление городского трамвайного парка.