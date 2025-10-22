Губернатор Юрий Слюсарь встретился с футболистами ФК «Ростов»

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь встретился с футболистами ФК «Ростов», тренерским штабом команды и персоналом клуба. Актуальные вопросы обсудили сегодня, 22 октября, перед кубковым матчем с «Пари НН».
Донской глава пообещал поддержку. ФК «Ростов» должен оставаться сильным и конкурентоспособным. Еще одна цель — сохранить атмосферу взаимопонимания, которая сложилась в коллективе клуба.
— Есть финансовые вопросы, это наша часть работы. Задача — финансовую схему сложить так, чтобы выполнить все обязательства, закрыть долги и сделать задел на следующий сезон. Правительство всегда поддерживало и будет поддерживать донской футбол, — сказал Юрий Слюсарь.
Губернатор пожелал футболистам уверенности и удачи в предстоящем матче с командой из Нижнего Новгорода.
Затем Юрий Слюсарь провел совещание с руководством клуба. Теперь, по распоряжению главы региона, составят финансовый план и календарь необходимых платежей, все это потребуется для работы с потенциальными спонсорами.
Напомним, ФК «Ростов» основали в мае 1930 года. Команда — серебряный призер чемпионата России 2013/2014, обладатель Кубка России 2014 года, участник кубкового финала в 2025 году. На сегодня «Ростов» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.
