Губернатор Юрий Слюсарь встретился с футболистами ФК «Ростов»

— Есть финансовые вопросы, это наша часть работы. Задача — финансовую схему сложить так, чтобы выполнить все обязательства, закрыть долги и сделать задел на следующий сезон. Правительство всегда поддерживало и будет поддерживать донской футбол, — сказал Юрий Слюсарь.