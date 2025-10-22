В хуторе Красновка на Дону благоустроили пространство по улице Профильной

Общественное пространство по улице Профильной в хуторе Красновка Ростовской области привели в порядок по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
В ходе благоустройства на территории смонтировали детские игровые зоны и спортплощадку с ограждением и трибунами. Также там появились пространство для массовых мероприятий со сценой и зрительными местами, зоны для отдыха с качелями и занятий воркаутом.
Все объекты объединены сетью дорожек с навигационными указателями, установлены скамьи, урны, освещение и видеонаблюдение. Как отметил глава Каменского района Владимир Савин, новая общественная территория в Красновке станет центром притяжения для людей разных возрастов и будет способствовать развитию комфортной городской среды.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.