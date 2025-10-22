Несколько малых населенных пунктов в Молдове были объединены в более крупные

Так, в Фалештском районе на севере Молдовы села Кетриш, Новый Кетриш и Хынчешть были включены в состав коммуны Калинешты того же района. В Леовском районе на юге страны села Сэрата-Рэзень, Сырма и Токиле-Рэдукань были присоединены к городу Леова.