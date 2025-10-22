Несколько малых населенных пунктов в Молдове были объединены в более крупные

КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. В Фалештском и Леовском районах ряд населенных пунктов изменили свой административный статус, пройдя процедуру амальгамирования. Речь идет об их включении в состав других административных единиц в рамках процесса укрупнения, сообщает Национальное бюро статистики (НБС).
Соответствующие изменения ведомство внесло в Классификатор административно-территориальных единиц Республики Молдова (CUATM) и опубликовало на своем официальном сайте. Согласно НБС, изменения затронули раздел «Районы и входящие в их состав административно-территориальные единицы» в классификаторе CUATM (редакция 2003 года).
Так, в Фалештском районе на севере Молдовы села Кетриш, Новый Кетриш и Хынчешть были включены в состав коммуны Калинешты того же района. В Леовском районе на юге страны села Сэрата-Рэзень, Сырма и Токиле-Рэдукань были присоединены к городу Леова.