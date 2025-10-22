Определены 90 финалистов международной премии #МЫВМЕСТЕ

Оргкомитет международной премии #МЫВМЕСТЕ, которая проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», назвал имена 61 финалиста национального трека пятого сезона премии и 29 — международного. Одновременно запущено народное голосование в мессенджере МАХ, которое позволит определить лауреата в специальной номинации «Народное признание», сообщили в ассоциации Добро.рф.
«За пять лет премия #МЫВМЕСТЕ переросла в масштабное мировое волонтерское сообщество, которое объединяет людей, не равнодушных к чужой беде и готовых всегда прийти на помощь. Мы создаем все условия для того, чтобы успешные проекты могли масштабироваться и получать системную поддержку. Безусловным лидером по количеству финалистов в международном направлении премии стала номинация “Помощь людям”, в которой представлены 24 проекта. Это инициативы, направленные на поддержку здоровья, образования и психологическую помощь», — отметила заместитель председателя правительства России, сопредседатель оргкомитета премии #МЫВМЕСТЕ Татьяна Голикова.
В состав экспертного совета премии вошли представители федеральных органов власти, государственных компаний, медиахолдингов и телекоммуникационных компаний. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в этом сезоне финалистами стали участники из 31 региона России и 23 зарубежных государств, среди которых Марокко, Кения, Нигерия, Бангладеш и Казахстан. Наибольшее число — из Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Москвы и Московской области.
Социально ориентированные НКО из числа финалистов наделяются приоритетным правом на безвозмездную или льготную аренду помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Также для них будет проработана возможность присвоения статуса «Партнер национальных проектов» и упрощенного доступа к оказанию услуг в социальной сфере. Все финалисты премии получат масштабную информационную поддержку проектов, возможность прохождения годовой образовательной программы с очными модулями в круглогодичных молодежных центрах Росмолодежи, включения в состав лекторов Российского общества «Знание», путешествия по России по программе Росмолодежи «Больше, чем путешествие» и другие.
Одновременно с народным голосованием, которое продлится до 7 ноября в мессенджере МАХ, проекты финалистов по профессиональным критериям будет оценивать экспертное жюри. Имена лауреатов станут известны в конце ноября, а торжественное награждение победителей пройдет в рамках международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ с 2 по 5 декабря в Москве.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.