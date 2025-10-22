Определены 90 финалистов международной премии #МЫВМЕСТЕ

«За пять лет премия #МЫВМЕСТЕ переросла в масштабное мировое волонтерское сообщество, которое объединяет людей, не равнодушных к чужой беде и готовых всегда прийти на помощь. Мы создаем все условия для того, чтобы успешные проекты могли масштабироваться и получать системную поддержку. Безусловным лидером по количеству финалистов в международном направлении премии стала номинация “Помощь людям”, в которой представлены 24 проекта. Это инициативы, направленные на поддержку здоровья, образования и психологическую помощь», — отметила заместитель председателя правительства России, сопредседатель оргкомитета премии #МЫВМЕСТЕ Татьяна Голикова.