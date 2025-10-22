Ростов-на-Дону принял масштабный фестиваль восточной культуры

Масштабный фестиваль, посвященный Дню образования КНР и празднику середины осени, состоялся в Ростове-на-Дону в целях реализации задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Праздник объединил культурные традиции Китая, Кореи и Японии, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
Организаторами мероприятия выступили Русско-Китайский центр гуманитарного сотрудничества и Ростовский государственный экономический университет. На фестивале гости смогли поучаствовать в разнообразных мастер-классах, включая каллиграфию, оригами и кулинарию, а также попробовать свои силы в игре Го.
Особое внимание привлек конкурс «Знаешь ли ты Китай, Корею, Японию», который позволил участникам продемонстрировать свои знания о культуре и традициях этих стран. Кульминацией праздника стали номера художественной самодеятельности от китайских, корейских и российских артистов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.