Мэр Минска назвал две локации, где построят новые места отдыха

Глава Мингорисполкома назвал две новые локации, где построят места отдыха.

Источник: Комсомольская правда

Руководитель Мингорисполкома Владимир Кухарев провел, как передают «Минск-Новости» рабочую встречу, на которой обсуждалось благоустройство парковых зон Минска. Речь идет о развитии ландшафтных территорий сразу двух водных систем белорусской столицы — Слепянской и Лошицкой.

В Лошице может быть создана серия парковых территорий, посвященных белорусской культуре: «Сад узораў», «Сад нарадаў», «Сад музыкі». Что касается Слепянки, то там планируется создать локации, которые будут посвящены разным направлениям: «Парк писателей», «Парк машиностроения», «Парк науки и технологий», «Парк олимпийцев».

Как подчеркнул Владимир Кухарев, в ноябре 2025 года администрация Минска еще раз вернется к этому вопросу, чтобы довести проект до логического завершения.

