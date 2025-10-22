Мэр Минска назвал две локации, где построят новые места отдыха

Руководитель Мингорисполкома Владимир Кухарев провел, как передают «Минск-Новости» рабочую встречу, на которой обсуждалось благоустройство парковых зон Минска. Речь идет о развитии ландшафтных территорий сразу двух водных систем белорусской столицы — Слепянской и Лошицкой.
В Лошице может быть создана серия парковых территорий, посвященных белорусской культуре: «Сад узораў», «Сад нарадаў», «Сад музыкі». Что касается Слепянки, то там планируется создать локации, которые будут посвящены разным направлениям: «Парк писателей», «Парк машиностроения», «Парк науки и технологий», «Парк олимпийцев».
Как подчеркнул Владимир Кухарев, в ноябре 2025 года администрация Минска еще раз вернется к этому вопросу, чтобы довести проект до логического завершения.
