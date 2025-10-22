В больницах Подмосковья установили еще 3 рентген-аппарата

Цифровые рентген-аппараты поступили в медучреждения Московской области по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Два комплекса направили в консультативно-диагностический центр МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского в Реутове, еще один — в поликлинику № 7 Мытищинской больницы, сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.
«Современная медицинская техника позволяет врачу проводить более детальные исследования. С начала года в Подмосковье заработали 77 новых рентген-аппаратов на сумму почти 1,8 млрд рублей. В том числе сегодня начали работу еще 3 единицы: две в МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского и одна в Мытищинской больнице. На их закупку было направлено более 63,3 млн рублей», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Направление на исследование выдает лечащий врач. Записаться на прием можно через региональный портал госуслуг, «Здоровье», инфомат в медицинской организации, по телефону 122, на приеме у лечащего врача или через чат-бот в «Телеграм».
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.