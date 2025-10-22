В больницах Подмосковья установили еще 3 рентген-аппарата

«Современная медицинская техника позволяет врачу проводить более детальные исследования. С начала года в Подмосковье заработали 77 новых рентген-аппаратов на сумму почти 1,8 млрд рублей. В том числе сегодня начали работу еще 3 единицы: две в МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского и одна в Мытищинской больнице. На их закупку было направлено более 63,3 млн рублей», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.