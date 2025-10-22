Иерей РПЦ оговорился в видео с призывом отдать почти всю зарплату церкви

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Председатель Синодального отдела по тюремному служению Русской православной церкви (РПЦ) иерей Кирилл Марковский рассказал РИА Новости, что оговорился в видео с призывом отдать 90 из 100 тысяч зарплаты на храм.
Ранее Telegram-канал «Блумберг» опубликовал отрывок из видеоинтервью священника Марковского, на котором он говорит, что из зарплаты в 100 тысяч рублей, которые могут стать «мучением», необходимо отдать 90 тысяч на храм.
«Я просто оговорился здесь. Я имел ввиду зарплату в один миллион, как в начале ведущий сказал. Но не 100 тысяч, конечно», — уточнил священник.