Иерей РПЦ оговорился в видео с призывом отдать почти всю зарплату церкви

Священник Марковский оговорился в видео с призывом отдать 90% зарплаты на храм.

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Председатель Синодального отдела по тюремному служению Русской православной церкви (РПЦ) иерей Кирилл Марковский рассказал РИА Новости, что оговорился в видео с призывом отдать 90 из 100 тысяч зарплаты на храм.

Ранее Telegram-канал «Блумберг» опубликовал отрывок из видеоинтервью священника Марковского, на котором он говорит, что из зарплаты в 100 тысяч рублей, которые могут стать «мучением», необходимо отдать 90 тысяч на храм.

«Я просто оговорился здесь. Я имел ввиду зарплату в один миллион, как в начале ведущий сказал. Но не 100 тысяч, конечно», — уточнил священник.