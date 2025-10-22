Число пользователей «Сферума» в МAX превысило десять миллионов человек

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Число пользователей образовательного пространства «Сферум» в национальном мессенджере Max превысило 10 миллионов человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе VK.
«Образовательным пространством “Сферум” в национальном мессенджере Max пользуются более 10 миллионов педагогов, учащихся и их родителей. В августе сервис поэтапно запускался в шести пилотных регионах, а в октябре стал доступен для пользователей по всей России», — рассказали в пресс-службе.
Согласно сообщению, еженедельная аудитория «Сферума» в Мax достигает 6 миллионов пользователей, каждый день сервисами образовательного пространства пользуются 3 миллиона человек.
В пресс-службе уточнили, что в национальном мессенджере представлены основные функции «Сферума», такие как чаты, видеозвонки, интерактивная доска для совместного изучения материалов, сервисы «Сбор файлов» и «Помощник ученика», чат-бот «Пушкинская карта».
Пользователям «Сферума» также доступны учебные материалы ФГИС «Моя школа» и приложение «Госуслуги Моя школа» с оценками, школьным расписанием и домашним заданием. Благодаря сервису «Справка в школу» можно оперативно получать и отправлять заявления, например, об отсутствии ребенка в школе.
«Особый акцент сделан на безопасности. В “Сферуме” в Max для пользователей с ролью “учащийся” по умолчанию работает “Безопасный режим”. Это повышает защищенность коммуникаций по учебе, поддерживая комфортную среду для детского общения», — сообщили в пресс-службе.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет «дочка» VK — «Коммуникационная платформа».