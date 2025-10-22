Ричмонд
После тюменского «разворота» хоккейная «Северсталь» наконец прилетела в Омск

Прибытие чартерного самолета компании «Смартавиа» отображено на табло аэропорта имени Карбышева.

Источник: Комсомольская правда

Хоккейная «Северсталь» после того, как из-за густого тумана вынуждена была улететь из Владивостока в Тюмень вместо Омска, днем 22 октября все же прибыла к городу проведения своего матча с «Авангардом» в чемпионате КХЛ. Как показало онлайн-табло аэропорта имени Карбышева, чартер перевозчика «Смартавиа» ожидался там в 14:55 и сел в 14:57.

Там же на табло о самолете череповчан указан весь его маршрут перед Омском: Владивосток («Кневичи»), Тюмень («Рощино»). Так что иных вариантов нет, это именно борт с хоккеистами.

Матч двух команд пройдет на «G-Drive Арене» 23 октября. Тем самым у «сталеваров» еще остается время перед ним и отдохнуть, и потренироваться.

Ранее о том, что череповецкий ХК вынужден был приземлиться в Тюмени вместо Омска, мы уже сообщали. Всего вынужденные посадки в других городах сегодня коснулись 14 рейсов.

Ранее мы также писали, как «Авангард» обыграл «Автомобилист» на старте нынешней домашней серии.