После тюменского «разворота» хоккейная «Северсталь» наконец прилетела в Омск

Хоккейная «Северсталь» после того, как из-за густого тумана вынуждена была улететь из Владивостока в Тюмень вместо Омска, днем 22 октября все же прибыла к городу проведения своего матча с «Авангардом» в чемпионате КХЛ. Как показало онлайн-табло аэропорта имени Карбышева, чартер перевозчика «Смартавиа» ожидался там в 14:55 и сел в 14:57.