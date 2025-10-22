На Нижнем Дону нашли древний зуб неандертальца

По данным ученого сообщества, первые люди появились на территории Нижнего Дона около 500 тысяч лет назад, в раннем палеолите, однако археологических свидетельств этого периода сохранилось мало. Значительно больше материалов относится к среднему палеолиту — времени обитания неандертальцев в Восточной Европе.